Жебрівський оголосив на Донеччині конкурс на "українізацію", приз - 30 мільйонів

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Неділя, 21 травня 2017, 16:59

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський оголосив про конкурс на "повну українізацію" міст області, переможець якого отримає 30 мільйонів гривень. 

Як повідомляє "Радіо Свобода", гроші з обласного бюджету на розвиток інфраструктури отримає місто, яке повністю переведе усі вказівники, назви об'єктів топоніміки та рекламні вивіски на українську мову.

Як зазначив Жебрівський, місту, яке першим завершить "українізацію", буде виділено 30 мільйонів, за друге місце - 20, за третє -10.

"Дуже хочеться побачити, що коли в'їжджаєш в Донецьку область - це Україна. Це візуалізація, в першу чергу - це реклама, вивіски. В українському місті, з українськими вивісками мають бути класні дороги, і це також додатковий стимул", - зазначив Жебрівський. 

На участь у конкурсі вже зголосилися кілька населених пунктів регіону. 

Теми: Жебрівський Донбас мова
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