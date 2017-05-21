Злива у Львові перетворила вулиці на сміттєві ріки

У Львові після зливи підтопило вулиці, містом плаває сміття.

Фото підтоплених доріг у соцмережу викладають місцеві мешканці та очевидці, пише ZIK.

Як відомо, 15 травня мер Львова Андрій Садовий заявив, що у місті накопичилося понад 7 тисяч тонн відходів, які нікуди вивозити, оскільки меморандум, підписаний 21 квітня, не виконується.

Вантажівки із "львівським" сміттям поліція днями затримала на Житомирщині та Київщині.