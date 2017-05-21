Ливень во Львове превратил улицы в мусорные реки

Во Львове после ливня подтопило улицы, по городу плавает мусор.

Фото подтопленных дорог в соцсети размещают местные жители и очевидцы, пишет ZIK.

Как известно, 15 мая мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе скопилось более 7 тыс. тонн отходов, которые некуда вывозить, поскольку меморандум, подписанный 21 апреля, не выполняется.

Грузовики со "львовским" мусором полиция на днях задержала на Житомирщине и Киевщине.