У ГПУ зізнались, що затриманий хабарник проходить у справі як екс-працівник НАБУ

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Понеділок, 22 травня 2017, 11:28

Генеральний прокурор Юрій Луценко визнав, що його відомство назвало затриманого днями хабарника працівником НАБУ лише тому, що він сам так сказав.

Про це він повідомив журналістам у понеділок.

На питання журналіста, чи є докази, що затриманий хабарник працює в Національному антикорупційному бюро, Луценко відповів: "Ні". "Це буде визначати слідство", - додав він.

При цьому, за словами Луценка, в ГПУ було достатньо підстав робити заяву, що за хабар затримали саме члена НАБУ, оскільки ця особа сама представилася працівником агентства.

"В ході законного прослуховування його телефонів він розповідав, що зараз працює по правним напрямкам роботи цього агентства, а також не подав декларацію про те, що він перестав бути працівником НАБУ, що є обов'язковим з точки зору законодавства", - зазначив він.

Генпрокурор розповів також, що за підписаною ним підозрою цей хабарник кваліфікується як "колишній працівник правоохоронних органів, який вимагав хабар для діючих працівників правоохоронних органів".

Луценко припускає, що затриманий є шахраєм, але не вважає, що для закону має якесь значення, є він діючим чи колишнім антикорупціонером.

Як відомо, 19 травня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що діючого співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабаря у розмірі 150 тисяч доларів.

У Національному антикорупційному бюро цю інформацію заперечили – там сказали, що працівник, про затримання якого заявляють у Генпрокуратурі, не є співробітником НАБУ з лютого 2017 року.

Євген Кізілов, УП

Теми: Генпрокуратура Луценко НАБУ хабар
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