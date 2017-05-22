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В ГПУ признались, что задержанный взяточник проходит по делу как экс-работник НАБУ

Понедельник, 22 мая 2017, 11:28

Генеральный прокурор Юрий Луценко признался, что его ведомство назвало задержанного на днях взяточника работником НАБУ только потому, что он сам так сказал.

Об этом он сообщил журналистам в понедельник.

На вопрос журналиста, есть ли доказательства, что задержанный взяточник работает в Национальном антикоррупционном бюро, Луценко ответил: "Нет". "Это будет определять следствие", - добавил он.

При этом, по словам Луценко, в ГПУ было достаточно оснований делать заявление, что за взятку задержали именно члена НАБУ, поскольку этот человек сам представился работником агентства.

"В ходе законного прослушивания его телефонов он рассказывал, что сейчас работает по правовым направлениям работы этого агентства, а также не подал декларацию о том, что он перестал быть работником НАБУ, что является обязательным с точки зрения законодательства", - отметил он.

Генпрокурор рассказал также, что согласно подписанному им подозрению этот взяточник квалифицируется как "бывший работник правоохранительных органов, который требовал взятку для действующих работников правоохранительных органов".

Луценко предполагает, что задержанный является мошенником, но не считает, что для закона имеет какое-либо значение, является ли он действующим или бывшим антикоррупционером.

Как известно, 19 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что действующего сотрудника НАБУ и его сообщника задержали за получение взятки в размере 150 тысяч долларов.

В Национальном антикоррупционном бюро эту информацию опровергли – там сказали, что работник, о задержании которого заявляют в Генпрокуратуре, не является сотрудником НАБУ с февраля 2017 года.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ГенпрокуратураЛуценкоНАБУвзятка
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