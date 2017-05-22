Ситник: Без Антикорупційного суду топ-справи розслідуватимуть роками

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник стверджує, що без створення Антикорупційного суду справи, пов'язані з великою корупцією топ-чиновників, можуть розглядатися 10 років.

Про це він сказав під час дискусії "Як Україні нарешті досягти успіху в боротьбі з топ-корупцією та повернення вкрадених активів?", передає УНІАН.

На переконання Ситника, Антикорупційний суд треба створювати в рамках діючої судової системи, набирати нових суддів за умовами конкурсного відбору та починати розглядати справи, що розслідуються Бюро.

За словами Ситника, суддя, який слухає 500-600 справ, не може слухати справу такого масштабу, як корупційна схема народного депутата Олександра Онищенка.

"Фактично, якщо призначати по цих справах засідання раз на місяць, при тому, що суддя не буде корумпований в цій справі, ми результат побачимо через 10 років", - підкреслив він.

"Такий процес взагалі не влаштовує ні нас, ні громадянське суспільство", - сказав Ситник.

Він висловив надію, що питання створення Антикорупційного суду буде вирішене.

"Цей суд можна створити до кінця 2017 при наявності політичної волі і відповідного законодавства", - підсумував Ситник.

Як відомо, у понеділок Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що проти створення Вищого антикорупційного суду і за створення спеціалізованої палати при суді, який вже існує.