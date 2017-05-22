У Києві біля офісу "Нацкорпусу" стався вибух

Вибух без жертв стався біля офісу партії "Національний корпус" (колишній "Азов") у Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції Києва у Facebook.

Згідно із повідомленням, поліцейські з’ясували, що вибух стався близько четвертої години ранку, але по лінії "102" у той момент жодних повідомлень від місцевих мешканців чи очевидців події не надходило.

"До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Зої Гайдай пошкоджений металевий паркан та обгоріла стіна на першому поверсі будинку", - сказано у повідомленні.

Як повідомляють "Українські Новини", із посиланням на джерело у правоохоронних органах, вибух стався біля офісу "Національного корпусу" по вул. Зої Гайдай, 9/8.

Як відомо, у 15 травня вдень партія "Національний корпус" заявила, що в їхній центральний офіс в Оболонському районі Києва підкинули вибухівку. Пізніше поліція повідомила, що вибуховий пристрій, знайдений у центральному офісі партії "Національний корпус" в Києві, був зроблений на основі тротилової шашки, яка, втім, не була під'єднана до таймера.

Українська правда