Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Націоналісти заявляють, що їхній офіс у Києві замінували

Понеділок, 15 травня 2017, 14:08

Партія "Національний корпус" заявляє, що в їхній центральний офіс у Києві підкинули вибухівку. Зараз сапери з'ясовують, чи справжня бомба.

Про це "Українській правді" повідомила голова прес-служби столичної поліції Оксана Блищик.

За її словами, правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий предмет, прикріплений до вікна приміщення на вулиці Зої Гайдай в Оболонському районі.

На місце знахідки виїхала оперативна група Оболонського райвідділку поліції.

Як повідомляє прес-служба "Нацкорпусу" у Facebook, їхній офіс було заміновано невідомими особами близько години тому в понеділок.

У партії припускають, що це помста за її акції 9 травня із блокування "лідерів сепаратистів у їх домівках".

Українська правда

Теми: Київполіціянадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Київ
На підльоті до Києва ППО знищила близько півтора десятка повітряних цілей – КМВА
На підступах до Києва працювала ППО – КМВА
Незаконно відрядив військових до КМВА: повідомили про підозру екскомандиру частини
Останні новини
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
Усі новини...
Реклама: