Росіянам пропонують туризм в ОРДО

У Росії пропонують тур на територію ОРДО. Турфірма за триденну програму "Донецьк Нескорений" просить 15 тисяч рублів - близько 7 тисяч гривень.

Турфірма, яка пропонує таку "подорож", знаходиться в Таганрозі Ростовської області. Вести обіцяють з Ростова.

В програму входять: екскурсія по Саур-Могилі, автобусна оглядова екскурсія по центральній вулиці Донецька, розміщення в готелі 4* в центрі Донецька.

Скріншот з САЙТУ ТУРФІРМИ



Також, турфірма пропонує екскурсію в ОРДО на 4 дні. Крім того, ця ж турфірма продає тури до Криму.

Українська правда