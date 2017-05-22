Росіянам пропонують туризм в ОРДО

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Понеділок, 22 травня 2017, 18:12

У Росії пропонують тур на територію ОРДО. Турфірма за триденну програму "Донецьк Нескорений" просить 15 тисяч рублів - близько 7 тисяч гривень.

Турфірма, яка пропонує таку "подорож", знаходиться в Таганрозі Ростовської області. Вести обіцяють з Ростова.

В програму входять: екскурсія по Саур-Могилі, автобусна оглядова екскурсія по центральній вулиці Донецька, розміщення в готелі 4* в центрі Донецька.

 
Скріншот з САЙТУ ТУРФІРМИ


Також, турфірма пропонує екскурсію в ОРДО на 4 дні. Крім того, ця ж турфірма продає тури до Криму.

Українська правда

Теми: Росія
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IP: 46.200.126.---sensor+222.05.2017 18:49
В програму входять: екскурсія по Саур-Могилі, автобусна оглядова екскурсія по центральній вулиці Донецька
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Это какой-то лол.
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