Росіянам пропонують туризм в ОРДО
Понеділок, 22 травня 2017, 18:12
У Росії пропонують тур на територію ОРДО. Турфірма за триденну програму "Донецьк Нескорений" просить 15 тисяч рублів - близько 7 тисяч гривень.
Турфірма, яка пропонує таку "подорож", знаходиться в Таганрозі Ростовської області. Вести обіцяють з Ростова.
В програму входять: екскурсія по Саур-Могилі, автобусна оглядова екскурсія по центральній вулиці Донецька, розміщення в готелі 4* в центрі Донецька.
Також, турфірма пропонує екскурсію в ОРДО на 4 дні. Крім того, ця ж турфірма продає тури до Криму.
Українська правда