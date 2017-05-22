Кабмін вирішив ліквідувати Держсанепідслужбу

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Понеділок, 22 травня 2017, 22:11

Кабінет міністрів прийняв рішення про ліквідацію Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 29 березня № 348.

Уряд на виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 8 лютого 2016 року відмінив рішення щодо реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби шляхом її приєднання до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Водночас подальше функціонування Держсанепідслужби є недоцільним, оскільки на сьогодні виконання її функцій забезпечують МОЗ, Держпраці та Держпродспоживслужба", - йдеться у постанові.

Тому урядом прийнято рішення про ліквідацію Держсанепідслужби та утворення відповідної ліквідаційної комісії.

Економічна правда

Теми: Кабінет міністрів
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