Кабмин решил ликвидировать Госсанэпидслужбу

Кабинет министров принял решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 29 марта № 348.

Правительство во исполнение постановления Киевского апелляционного административного суда от 8 февраля 2016 года отменило решение о реорганизации Государственной санитарно-эпидемиологической службы путем ее присоединения к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Вместе с тем дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку на сегодня выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструда и Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов", - говорится в постановлении.

Поэтому правительством принято решение о ликвидации Госсанэпидслужбы и создании соответствующей ликвидационной комиссии.

Экономическая правда