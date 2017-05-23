У Вашингтоні прийняли резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом

Сенат штату Вашингтон (США) прийняв резолюцію, що визначає Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом.

Про це повідомляє посольство України в США.

Сенат штату Вашингтон прийняв резолюцію про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років.

"Голодомор був геноцидом, влаштованим Йосипом Сталіним і радянським режимом проти народу України", йдеться у резолюції.

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Відповідне рішення було прийнято одноголосно.

Автором резолюції є сенатор штату Вашингтон від Республіканської партії Марк Мілощіа.

Участь у слуханнях взяв Почесний консул України в Сіетлі Валерій Голобородько, який передав лист-подяку Посла України в США Валерія Чалого Лейтенант-губернатору штату Вашингтон, Президенту Сенату Сайрусу Хабібу.

Раніше США в офіційних зверненнях визначали Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом.

Як повідомлялось, прем’єр-мінстр України Володимир Гройсман закликав Ізраїль визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.