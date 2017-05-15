Гройсман закликав Ізраїль визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом

Визнання Ізраїлем Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу має надзвичайно важливе значення для українського суспільства та двосторонніх відносин.

На цьому наголосив у понеділок прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час свого візиту в державу Ізраїль та зустрічі з президентом Реувеном Рівлиним, інформує офіційна сторінка прем'єра у Facebook.

Гройсман закликав ізраїльську сторону до поглибленого вивчення цього питання, що зробить можливим визнання цієї трагедії актом геноциду українського народу.



"Життя людини та її права є найвищою цінністю, тому і сьогодні ми боремося за те, щоб на континенті був мир. Сьогодні сучасний світ стикається з викликами, щоб відстоювати демократичні цінності. Маємо будувати майбутнє мирно, і наш виклик полягає у тому, що ми не повинні накопичувати кризи, які виникають у різних куточках світу", – наголосив прем'єр.

Раніше в Ізраїлі пояснювали, чому країна не може визнавати Голодомор 1932-1933 років в Україні актом етнічного геноциду.

Як відомо, під час свого візиту в Україну у вересні 2016 року Реувен Рівлін під час виступу у Верховній Раді заявив, що під час Другої світової війни на території України було вбито близько 1,5 млн євреїв і цьому часто сприяли українці.

Українська правда