Українці перестають їздити в окупований Крим – прикордонники

588 переглядів
0
Вівторок, 23 травня 2017, 10:31

Кількість громадян України, які хочуть в'їхати в окупований Росією Крим, постійно скорочується.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Щодня в обидві сторони прикордонники оформлюють близько 5 тис. чоловік і до 1 тис. транспортних засобів. Хочу констатувати, що в цілому це значно менше, ніж за аналогічний період минулого року. І в цілому ми спостерігаємо стійку тенденцію щодо зниження пасажиро-транспортного потоку в цьому напрямку", - заявив він.

За словами Назаренка, за перший квартал 2017 року показник пасажирів зменшився на 25%, транспорту – на 45%, і ця тенденція зберігається.

"Я думаю, що більшість громадян сьогодні вже розуміють складності щодо перебування в окупованому Криму, а також існуючу небезпеку під час перебування на півострові", - сказав глава ДПС.

В цілому, за його словами, ситуація на адмінкордоні з Кримом на сьогоднішній день залишається стабільно напруженою.

"На цьому напрямку ми також постійно перебуваємо в режимі готовності до активних дій і завдання тут, як і в зоні АТО, виконуємо спільно з колегами з Нацполіції, СБУ, Нацгвардії та небайдужими громадянами України", - сказав голова Держприкордонслужби.

"Нам відомо про збільшення контингенту російських військ на окупованому півострові, ми постійно фіксуємо ведення повітряної розвідки, інженерне зміцнення позицій російських військ, рух їх катерів і кораблів, періодичну ротацію особового складу як з боку підрозділів збройних сил, так і прикордонних структур, які там знаходяться", - підкреслив Назаренко.

Як повідомлялося, на початку травня прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповідав, що російські ЗМІ окупованого Криму активно намагаються створити картинку "вдалого" початку туристичного сезону і заявляють про збільшення на травневі свята пасажиро-транспортного потоку з материкової України.

Однак, підкреслив Слободян, статистика говорить про зворотнє. Порівняно з минулорічним періодом травневих свят пасажиропотік тільки через контрольний пункт "Чонгар" в напрямку анексованого півострова в 2017 році знизився на 60%, транспортний – на 62%.

Теми: Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Для ЄС готують список осіб, що фабрикували справи проти українців в Криму 22 травня 2017, 14:40
Джемілєв пояснив, навіщо тепер підозри Сталіну й Берії 22 травня 2017, 14:13
Джемілєв: Є опір створенню батальйону на межі з Кримом 22 травня 2017, 13:48
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Число загиблих від вибуху в Манчестері зросло до 22 осіб
Хроніка 23 травня. Казки від Курченка та Тимошенко у політиці до скону
АТО: 59 обстрілів з мінометів та артилерії, 4 бійців ЗСУ поранено
У Вашингтоні прийняли резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом
Усі новини
Освіта

Must have нового закону "Про освіту"

Берегиня

Водійка у вишиванці