Геращенко: Офіційний Київ чекає на важливий телефонний дзвінок

5044 перегляди
0
Вівторок, 23 травня 2017, 10:55

Українська сторона виступає за активізацію переговорного процесу в нормандському форматі і очікує телефонної розмови лідерів.

Про це повідомила журналістам 23 травня перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливо, що і президент України, і канцлер Німеччини Меркель виступають за активізацію нормандського формату. Це означає, що ми дуже чекаємо, що має відбутися телефонна розмова лідерів нормандського формату. І звичайно, коли графіки будуть збігатися, чекатимемо і зустрічі", сказала вона.

Геращенко зазначила, що українська сторона вважає дуже важливим і очікує телефонної розмови лідерів Франції та України.

За її словами, Україна сподівається, що підтримка з французької сторони буде звучати і під час зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко після переговорів з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель 20 травня заявив, що робота в нормандському форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія) буде активізована найближчим часом.

Теми: Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Київ запропонує конкретні кроки щодо звільнення заручників 23 травня 2017, 10:39
Штаб: Бойовики здійснили вогневий наліт на ДФС 21 травня 2017, 23:44
У неділю бойовики порушили "тишу" 16 разів, обійшлося без втрат 21 травня 2017, 18:59
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада ввела квоти на ТБ: 75% ефіру – українською
Дружина опоблоківця Балицького придбала квартиру в окупованому Криму
У парламенті ще немає анонсованих ГПУ подань на депутатів
Київ запропонує конкретні кроки щодо звільнення заручників
Усі новини
Внутрішні правила Facebook

Порно, насилля, тероризм...

Слухай чесно

Де можна слухати музику легально і необмежено