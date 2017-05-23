Суд відмовив Януковичу в зміні підсудності справи про держзраду

Вищий спеціалізований суд України відмовив у задоволенні клопотання адвокатів екс-президента Віктора Януковича про зміну підсудності кримінального провадження стосовно державної зради.

Про це повідомляє у вівторок прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

Раніше сторона захисту Віктора Януковича звернулася до ВВСУ про нібито втручання генпрокурора в судову автоматизовану систему розподілу суддів.

11 квітня 2017 року стало відомо, що в Оболонському суді Києва визначили склад суду, який розглядає справу про державну зраду проти екс-президента Віктора Януковича.

У справі фігурує заява Януковича від 1 березня 2014 року з проханням до президента РФ Володимира Путіна ввести війська Російської Федерації в Україну.

До Януковича застосовують процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування.



У Генпрокуратурі відзначають, що єдиним приводом для припинення заочного розслідування є добровільна поява Януковича в Україні.

Захист екс-президента заявляв про можливе втручання в роботу Оболонського райсуду.

Українська правда