Суд відмовив Януковичу в зміні підсудності справи про держзраду
Вищий спеціалізований суд України відмовив у задоволенні клопотання адвокатів екс-президента Віктора Януковича про зміну підсудності кримінального провадження стосовно державної зради.
Про це повідомляє у вівторок прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.
Раніше сторона захисту Віктора Януковича звернулася до ВВСУ про нібито втручання генпрокурора в судову автоматизовану систему розподілу суддів.
11 квітня 2017 року стало відомо, що в Оболонському суді Києва визначили склад суду, який розглядає справу про державну зраду проти екс-президента Віктора Януковича.
У справі фігурує заява Януковича від 1 березня 2014 року з проханням до президента РФ Володимира Путіна ввести війська Російської Федерації в Україну.
До Януковича застосовують процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування.
У Генпрокуратурі відзначають, що єдиним приводом для припинення заочного розслідування є добровільна поява Януковича в Україні.
Захист екс-президента заявляв про можливе втручання в роботу Оболонського райсуду.
Українська правда
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