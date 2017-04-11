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Визначено дату і суддів, які розглядатимуть зраду Януковича

Вівторок, 11 квітня 2017, 14:00
Визначено дату і суддів, які розглядатимуть зраду Януковича

В Оболонському суді визначили склад суду, який розглядатиме справу про державну зраду проти екс-президента Віктора Януковича.

Згідно з даними сайту Оболонського суду, матеріали надійшли 10 квітня.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко, який і є суддею-доповідачем.

Двоє інших учасників колегії: судді Дмитро Камбулов і Максим Тітов.

 

Перше засідання суду призначено на 4 травня.

 

Раніше, 7 квітня Українські новини з посиланням на джерело стверджувало, що саме цей склад суду розглядатиме справу Януковича.

При цьому у самому суді 7 квітня заявляли, що матеріали справи до суду ще не надійшли. Таким чином автоматичний перерозподіл справ відбутися не міг.

На питання Української правди про це у прес-службі суду заявили, що справа надійшла до суду в понеділок, а автоматичний перерозподіл відбувся ввечері понеділка.

"Справа надійшла вчора наприкінці дня, передана наручно від Апеляційного суду міста Києва. Одразу після реєстрації відбувся авторозподіл. Шляхом авторозподілу справи був призначений склад суду. У перерозподілі брали участь всі судді Оболонського суду Києва, які не перебували на лікарняному", - повідомили УП у прес-службі.

На питання, як в суді можуть пояснити, що раніше ЗМІ називали той самий склад суду, у прес-службі зазначили:

"Не можу пояснити. У п'ятницю у суді  відбувалося оголошення вироку по справі Торнадо. Всі наші коментарі були по цій справі. Коли хтось запитував про справу Януковича, я просила всіх набрати в понеділок, бо на той час у суді не було справи Януковича", - сказала прес-секретар суду.

Як відомо, 28 березня Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядати справу колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Янукович
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