Бойовики з "Градів" обстріляли Авдіївку, є поранений

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Вівторок, 23 травня 2017, 16:59

Терористи ОРДО з реактивної системи залпового вогню "Град" обстріляли Авдіївку Донецької області. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомив голова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Авдіївка. Бойовиків з "градів" обстріляли стару частину міста. Снаряди потрапили в будинок на вул. Колосова, 96", - написав він.

За словами поліцейського, в цьому будинку ніхто постраждав, але на вул. Лермонтова, 45 поранення в голову отримав чоловік.

На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції.

Як повідомлялося, із настанням сутінок 22 травня російсько-терористичні війська значно підвищили свою вогневу активність на окремих ділянках лінії зіткнення, застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння. Зокрема, бойовики випустили щонайменше півтора десятка реактивних снарядів з РСЗО "Град" по позиціях ЗСУ в районі Опитного, що поблизу Авдіївки.

Українська правда

Теми: Авдіївка Донбас АТО надзвичайна подія
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