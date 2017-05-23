У ГПУ перерахували провадження проти Януковича

Генпрокуратура України перерахувала криммінальні провадження щодо колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це йдеться у заяві-коментарі ГПУ на заяву керівника правління Transparency International "стосовно відсутності наразі в Україні проваджень щодо Януковича".

Зазначимо, що за словами глави TI Хосе Угас, в Україні "немає жодної справи у суді проти Януковича з приводу корупції".

В ГПУ назвали заяву ІТ дезінформацією і перерахували кримінальні справи, у яких Януковичу повідомлено про підозру.

Так, йому повідомлено про підозру у кримінальному провадженні щодо невиконання покупцем пакета акцій ВАТ "Укртелеком" умов приватизації, незаконного виділення з Держбюджету України 220 млн грн та приватизації 92,7906 % державного пакета акцій ВАТ "Укртелеком" за заниженою вартістю.

"Фактично слідство у провадженні завершене та очікуються судові дозволи на здійснення спеціального розслідування стосовно його фігурантів, після чого провадження буде скероване до суду. Щодо В. Януковича та Ю. Колобова судом надані дозволи на здійснення спеціального розслідування", - повідомили в ГПУ.

"Також В. Януковичу, О. Януковичу, Е. Ставицькому та П. Литовченку повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за фактом заволодіння державним майном - урочищем "Межигір’я" вартістю 540 млн грн", - заявили в Генпрокуратурі, вказавши, що до суду внесено клопотання про надання дозволу на проведення спеціального розслідування стосовно фігурантів провадження, після отримання якого провадження буде скеровано до суду.

Також Януковичу та ще трьом особам повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою лісового фонду загальною площею 17,5 га на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області.

"До суду внесені клопотання про надання дозволу на проведення спеціального розслідування, після отримання якого провадження буде скероване до суду", - сказано у заяві ГПУ.

"Разом з тим, В. Януковичу, Ю. Захарченку та іншим особам повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі О. Драбинка та зміщення з посади Митрополита Володимира. На даний час триває проведення низки експертиз, після чого кримінальне провадження буде скероване до суду", - заявили в ГПУ.

Також в Генпрокуратурі повідомили, що одночасно Департаментом спеціальних розслідувань проводиться досудове розслідування стосовно Януковича у наступних кримінальних провадженнях:

- за підозрою Януковича в організації фальсифікації результатів голосування у Верховній Раді України 16 січня 2014 року за прийняття "диктаторських" законів.

- за підозрою Януковича в одержанні у період листопада 2011 року - січня 2012 року під виглядом авторської винагороди, замаскованої у форму "видавничого договору", неправомірної вигоди у сумі 26,6 млн грн від ТОВ "Друкарня "Новий Світ".

- за підозрою Януковича у створенні злочинної організації та вчиненні в її складі тяжких та особливо тяжких злочинів, внаслідок чого у період січня-лютого 2014 року заподіяно смерть 78 особам та спричинено вогнепальні поранення понад 180 особам.(справа Майдану).

Крім того, в Генпрокуратурі повідомили, що 14 березня 2017 року передали до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Януковича, який обвинувачується державній зраді.

"Також розслідуються кримінальні провадження за фактом вчинення впродовж 2010 – 2014 років у складі злочинної організації В. Януковича та її структурного підрозділу під керівництвом С. Курченка тяжких та особливо тяжких злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторі економіки, сфері оподаткування та інших", - повідомили у ГПУ.

Українська правда