Доба в АТО: Бойовики били з "Градів", один військовий ЗСУ поранений

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 53 рази відкривали вогонь по українських силах, в результаті чого один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку терористи били 29 разів.

"Зокрема, вчора ввечері противник двічі обстріляв наші позиці в районі Широкиного зі 120-мм мінометів, випустивши два десятки смертоносних снарядів. З настанням сутінок ворожі обстріли невисокої інтенсивності із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї зафіксовані поблизу Талаківки, Гнутового, Новотроїцького та Водяного", - йдеться в повідомленні.

З західних околиць Донецька бойовики відкривали вогонь з 82 мм мінометів по силах АТО біля Мар'їнки і Красногорівки.

На Донецькому напрямку сепаратисти 13 разів відкривали вогонь. Увечері вівторка бойовики обстріляли опорні пункти ВЗУ в південному передмісті Авдіївки з РСЗВ "Град" і 120 мм мінометів.

"Під час цього обстрілу декілька реактивних снарядів бойовики випустили по житловому сектору Авдіївки, внаслідок чого один місцевий мешканець був поранений, 4 приватні будинки - зруйновані вщент, ще більше десятка житлових споруд - пошкоджені", - повідомили в штабі.

Пізніше на цій ділянці бойовики двічі били зі ствольної артилерії калібру 152 мм. З 120 мм мінометів вони обстріляли українські укріплення біля Пісків.

На Луганському напрямку зафіксовано 11 обстрілів.

"Після 18.00 години і до опівночі НЗФ відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Новоолександрівки та Новозванівки з великокаліберних кулеметів. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали українських захисників біля Кримського та Валуйського", - йдеться в повідомленні.