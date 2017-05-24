Луценко пояснив, чому "застрягла" справа члена ВРП Гречківського

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Середа, 24 травня 2017, 13:42

Генеральний прокурор Юрій Луценко пояснив, що заважає відправити до суду справу підозрюваного у шахрайстві члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського.

Про це голова ГПУ повідомив 24 травня під час звіту за рік роботи у Верховній Раді.

"Справа про отримання 500 тис. доларів через шахрайське заволодіння членом Вищої ради правосуддя (Гречківським – ред.) та його посередником Шкляром давно закінчена, і сім томів цієї справи направлено для ознайомлення… Але пан Гречківський не може протягом декількох місяців ознайомитися з цими томами", - підкреслив генпрокурор.

Проте, за його словами, статистика свідчить, що на це треба не більше 10 днів.

Луценко повідомив, що слідство направило до Печерського райсуду Києва клопотання про обмеження терміну ознайомлення підозрюваними з обвинуваченням, але отримало відмову. Зараз Генпрокуратура направила повторне клопотання до того ж суду про обмеження до одного тижня терміну ознайомлення.

Як відомо, Гречківський підозрюється в замаху на шахрайство, а саме у вимаганні 500 тис. доларів за нібито вплив на прийняття судом необхідного рішення.

Пізніше він заявив, що не піде на угоду зі слідством.

Євген Кізілов, УП

Теми: Генпрокуратура суд кримінал
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