Луценко объяснил, почему "застряло" дело члена ВСП Гречкивского

Генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, что мешает отправить в суд дело подозреваемого в мошенничестве члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского.

Об этом глава ГПУ сообщил 24 мая во время отчета за год работы в Верховной Раде.

"Дело о получении 500 тыс. долларов путем мошеннического завладения членом Высшего совета правосудия (Гречкивским – ред.) и его посредником Шкляром давно закончено, и семь томов этого дела направлены для ознакомления... Но господин Гречкивский не может в течение нескольких месяцев ознакомиться с этими томами", - подчеркнул генпрокурор.

Однако, по его словам, статистика свидетельствует, что на это нужно не более 10 дней.

Луценко сообщил, что следствие направило в Печерский райсуд Киева ходатайство об ограничении срока ознакомления подозреваемыми с обвинением, но получило отказ. Сейчас Генпрокуратура направила повторное ходатайство в тот же суд об ограничении до одной недели срока ознакомления.

Как известно, Гречкивский подозревается в покушении на мошенничество, а именно в вымогательстве 500 тыс. долларов за якобы влияние на принятие судом необходимого решения.

Позже он заявил, что не пойдет на сделку со следствием.

Евгений Кизилов, УП