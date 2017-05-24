Податкова Клименка вкрала в України 96 мільярдів податків – Аваков

Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на засіданні Кабінету міністрів у середу.

"На сьогоднішній день слідство зібрало неспростовні докази, що колишні перші керівники обласних податкових адміністрацій України виконували вказівки Януковича та екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, для чого організували незаконну діяльність так званих "податкових майданчиків" або "програмних підприємств", які протягом 2011-2014 років стали інструментом незаконного та контрольованого ухилення від сплати податків підприємствами на користь керівника та членів злочинної організації", - розповів міністр.

За його словами, протягом цього періоду злочинці завдали країні збитків на загальну суму 95,921 мільярдів гривень.

Аваков повідомив, що за цим провадженням до кримінальної відповідальності будуть притягнуті співробітники ДПА та органів прокуратури. Вже затримано 23 особи за підозрою в участі у злочинній організації та зловживанні службовим становищем.

Він перелічив деякі посади затриманих: колишній голова управління Міндоходів Дніпропетровщини Шинкаренко, начальник Державної податкової служби і колишній губернатор Луганщини Антипов. "У момент затримання у нього вилучили 3,8 мільйона доларів готівкою", - зауважив Аваков.

Також, продовжив міністр, затриманий голова податкової адміністрації Криму Циркун та багато інших.

"На даний момент у різних регіонах України ми проводимо найбільшу антикорупційну операцію за всю історію України, у якій задіяно біля 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводяться 450 обшуків", - розповів голова МВС.

За його словами, зараз вже почалися судові засідання у цій справі, зокрема в Печерському райсуді Києва.

Як повідомлялося, 24 травня правоохоронці проводять більше 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках одномоментної антикорупційної операції.

За словами військового прокурора Анатолія Матіоса, в даний час обшуки проводяться відносно керівництва податкових адміністрацій низки областей, "за місцем знаходження всіх податкових майданчиків, куди заганяли підприємства реального сектора економіки".

Він поінформував, що очікується прибуття вертольотів з затриманими зі сходу і півдня країни, після чого вони будуть доставлені в Генпрокуратуру для повідомлення про підозру.

Матіос підкреслив, що це тільки "перша хвиля затримань".

Євген Кізілов, УП