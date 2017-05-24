Комітет дозволив трьом депутатам боротися за посаду Омбудсмена

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Середа, 24 травня 2017, 16:19

Комітет Верховної Ради з питань прав людини визнав кандидатури депутатів Людмили Денисової ("Народний фронт"), Сергія Алексєєва (БПП) і адвоката Андрія Мамалиги такими, що відповідають вимогам закону про омбудсмена.

Відповідні рішення були прийняті на засіданні комітету, передають Українські Новини.

Голова комітету Григорій Немиря зазначив, що за кандидатуру Денисової було зібрано 125 підписів депутатів, за Алексєєва - 123 підписи, а за кандидатуру Мамалиги - 116 підписів.

Комітет звернувся до апарату Ради з проханням провести спецперевірку кандидатів.

Відповідно до закону про уповноваженого, омбудсменом може бути призначений громадянин України, який на момент обрання досяг 40 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності і протягом останніх 5 років проживає в Україні.

Як повідомлялося, 28 квітня завершилася 5-річна каденція перебування Валерії Лутковської на посаді омбудсмена.

Комітет з прав людини прогнозує, що парламент розгляне питання призначення омбудсмена на пленарному засіданні 6 червня.

Теми: права людини
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