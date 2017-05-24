Комитет позволил трем депутатам бороться за должность Омбудсмена

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека признал кандидатуры депутатов Людмилы Денисовой ("Народный фронт"), Сергея Алексеева (БПП) и адвоката Андрея Мамалыги соответствующими требованиям закона об омбудсмене.

Соответствующие решения были приняты на заседании комитета, передают Українські Новини.

Председатель комитета Григорий Немыря отметил, что за кандидатуру Денисовой было собрано 125 подписей депутатов, за Алексеева - 123 подписи, а за кандидатуру Мамалыги - 116 подписей.

Комитет обратился к аппарату Раду с просьбой провести спецпроверку кандидатов.

Согласно закону об уполномоченном, омбудсменом может быть назначен гражданин Украины, который на момент избрания достиг 40 лет, владеет государственным языком, имеет высокие моральные качества, опыт правозащитной деятельности и на протяжении последних 5 лет проживает в Украине.

Как сообщалось, 28 апреля завершилась 5-летняя каденция пребывания Валерии Лутковской на должности омбудсмена.

Комитет по правам человека прогнозирует, что парламент рассмотрит вопрос назначения омбудсмена на пленарном заседании 6 июня.