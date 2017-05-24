Порошенко хоче для жителів ОРДЛО і Криму старі закордонпаспорти

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Середа, 24 травня 2017, 17:05

Президент України Петро Порошенко доручив вирішити питання з забезпеченням громадян України, які перебувають на території ОРДЛО і в окупованому Криму, можливістю отримати закордонні паспорти старого зразка.

Про це Порошенко сказав на нараді по підготовці до набуття чинності безвізового режиму на пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею.

"Якщо об'єктивно виникають проблеми з видачею паспортів тим, хто на окупованій території або в Криму, треба проаналізувати нашу нормативну базу і без паспортів їх залишати не можна. Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново, за погодженням СБУ з МЗС внести на розгляд Кабінету міністрів позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразка. Це питання має вирішити", - сказав Порошенко.

Як відомо, під час прес-конференції 14 травня президент Петро Порошенко заявив, що безвіз поки що не для окупованого Донбасу і Криму.

Так, відповідаючи на запитання, Порошенко заявив: "Зможуть (відчути переваги безвізу – ред.), коли Крим і Донбас будуть повернуті Україні. Зараз цими перевагами зможуть користуватися тимчасово переміщені особи після проведення відповідної процедури".

Європейська правда

Теми: Порошенко візи
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