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Порошенко хочет для жителей ОРДЛО и Крыма старые загранпаспорта

Среда, 24 мая 2017, 17:05

Президент Украины Петр Порошенко поручил решить вопрос с обеспечением граждан Украины, находящихся на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму, возможностью получить загранпаспорта старого образца.

Об этом Порошенко сказал на совещании по подготовке к вступлению в силу безвизового режима в пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей.

"Если объективно возникают проблемы с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу и без паспортов их оставлять нельзя. Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД внести на рассмотрение Кабинета министров позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца. Этот вопрос должен решиться", - сказал Порошенко.

Как известно, во время пресс-конференции 14 мая президент Петр Порошенко заявил, что безвизовые пока не для оккупированного Донбасса и Крыма.

Так, отвечая на вопрос, Порошенко заявил: "Смогут (ощутить преимущества безвизовых - ред.), Когда Крым и Донбасс будут возвращены Украине. Сейчас этими преимуществами смогут пользоваться временно перемещенные лица после проведения соответствующей процедуры".

Европейская правда

Темы: Порошенкобезвизпаспорт ДонбассКрым
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