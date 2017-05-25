В ЄС жалкують, що українська влада перешкоджає роботі НАБУ

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Четвер, 25 травня 2017, 10:12

В Україні багато людей, в тому числі від влади, перешкоджають роботі Національного антикорупційного бюро.

Про це заявив глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"В Україні багато людей, які представляють групові інтереси, матеріальні інтереси, у зв'язку з цим вони зі зрозумілих причин хочуть перешкоджати роботі НАБУ", - сказав він.

На питання, чи є такі люди в українській владі, посол уточнив: "Звичайно, вони всюди. Вони працюють у Раді, в уряді, вони представлені і в громадянському суспільстві, також вони представлені і в українських медіа".

Дипломат зазначив, що такий опір роботі бюро пов'язаний із його професійною діяльністю.

"НАБУ розслідує справи, в яких задіяні високопосадовці. Якщо, приміром, я був би дуже багатим українцем, який роками крав гроші: з моменту, коли Україна отримала незалежність, - то я б не хотів, щоб НАБУ було ефективним і дієвим органом. Я б робив все для того, щоб певним чином протидіяти його діяльності", - додав Мінгареллі.

Як повідомлялося, Генпрокуратура проводить розслідування стосовно першого заступника директора НАБУ Гізо Углави за підозрою в ухилянні від сплати податків і приховуванні громадянства Грузії.

Сам Углава вважає це кримінальне провадження тиском на бюро.

НАБУ відкрило зустрічне кримінальне провадження за фактом втручання в роботу працівника правоохоронного органу з боку ГПУ.

Теми: НАБУ ЄС
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