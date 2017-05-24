НАБУ порушило справу про втручання Генпрокуратури в роботу бюро
Директор НАБУ Артем Ситник розповів про законодавчі нюанси, які можуть завадити ГПУ довести до суду розслідування проти його першого заступника Гізо Углави.
Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді в середу.
За словами очільника бюро, Углаву дарма звинувачують у незаконному обійманні посади через громадянство іншої країни та ухилянні від сплати податків.
"Навіть поверховий аналіз законодавства, нажаль Генпрокуратура цим себе не обтяжує, показує, що громадянство Грузії втрачається з моменту отримання громадянства іншої держави", - повідомив Ситник.
Тож, продовжив голова НАБУ, на момент призначення його заступник був тільки громадянином України, і претензія ГПУ до нього безпідставна.
Також, за словами Ситника, Углава не міг ухилятися від сплати податків через декілька причин – по-перше, ще не сплив термін сплати, по-друге, суми 600 тисяч гривень не є достатньою для відкриття кримінального провадження.
"Це навмисні злочинні дії, спрямовані на тиск на ту особу, яка фактично причетна до певних розслідувань… І це якось дуже синхронно відбувається після того, як певний підозрюваний почав кричати, що хтось із грузинської мафії причетний до розслідування справи щодо нього. Як то кажуть: Збіг? Не думаю!" – зазначив Ситник, натякаючи на справу НАБУ проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.
Директор бюро повідомив, що в середу НАБУ зареєструвало зустрічне "кримінальне провадження за фактом втручання в роботу працівника правоохоронного органу" з боку Генеральної прокуратури.
Як відомо, Генпрокуратура проводить розслідування стосовно першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углави про підозру в ухиленні від сплати податків і приховуванні громадянства Грузії.
Сам Углава вважає це кримінальне провадження тиском на бюро.
20 квітня детективи НАБУ затримали екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у зловживаннях під час виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann.
Євген Кізілов, УП