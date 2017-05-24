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НАБУ порушило справу про втручання Генпрокуратури в роботу бюро

Середа, 24 травня 2017, 16:50

Директор НАБУ Артем Ситник розповів про законодавчі нюанси, які можуть завадити ГПУ довести до суду розслідування проти його першого заступника Гізо Углави.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді в середу.

За словами очільника бюро, Углаву дарма звинувачують у незаконному обійманні посади через громадянство іншої країни та ухилянні від сплати податків.

"Навіть поверховий аналіз законодавства, нажаль Генпрокуратура цим себе не обтяжує, показує, що громадянство Грузії втрачається з моменту отримання громадянства іншої держави", - повідомив Ситник.

Тож, продовжив голова НАБУ, на момент призначення його заступник був тільки громадянином України, і претензія ГПУ до нього безпідставна.

Також, за словами Ситника, Углава не міг ухилятися від сплати податків через декілька причин – по-перше, ще не сплив термін сплати, по-друге, суми 600 тисяч гривень не є достатньою для відкриття кримінального провадження.

"Це навмисні злочинні дії, спрямовані на тиск на ту особу, яка фактично причетна до певних розслідувань… І це якось дуже синхронно відбувається після того, як певний підозрюваний почав кричати, що хтось із грузинської мафії причетний до розслідування справи щодо нього. Як то кажуть: Збіг? Не думаю!" – зазначив Ситник, натякаючи на справу НАБУ проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Директор бюро повідомив, що в середу НАБУ зареєструвало зустрічне "кримінальне провадження за фактом втручання в роботу працівника правоохоронного органу" з боку Генеральної прокуратури.

Як відомо, Генпрокуратура проводить розслідування стосовно першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углави про підозру в ухиленні від сплати податків і приховуванні громадянства Грузії.

Сам Углава вважає це кримінальне провадження тиском на бюро.

20 квітня детективи НАБУ затримали екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у зловживаннях під час виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: НАБУГенпрокуратураСитник
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