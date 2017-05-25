"Укрзалізниця" не планує припиняти поїзди до Росії

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Четвер, 25 травня 2017, 10:30

ПАТ "Укрзалізниця" не планує припиняти пасажирське залізничне сполучення з Росією.

У цьому запевнили "Українську правду" у прес-центрі "Укрзалізниці".

Там заявили, що інформація російського "Комерсанта" про припинення пасажирських перевезень із 1 липня "не відповідає дійсності".

"Не плануємо припиняти і не розглядаємо таку ідею", – заявили у прес-центрі "Укрзалізниці"

"На разі квитки на поїзди до Росії продаються", – додав співрозмовник.

"Українська правда" намагається отримати коментар у Міністерстві інфраструктури.

Як відомо, видання "Комерсант" стверджувало, що Україна з 1 липня заборонить пасажирські перевезення залізницею через те, що російська залізниця продовжує відправляти поїзди на окуповану частину Донбасу.

Українські співрозмовники "Ъ" стверджували, що таке рішення "активне лобіюють" секретар РНБО Олександр Турчинов і голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Вантажні перевезення було скасовано ще минулого тижня рішенням Ради національної безпеки й оборони – одночасно з забороною російських соцмереж та інших ресурсів, компаній і осіб.

ВАТ "Федеральна пасажирська компанія" (дочірнє товариство РЖД) з 14 грудня 2014 року на рік скасувало свої потяги до України та ще декількох країн СНД через "низьку рентабельністю" – і так і не поновили залізничне сполучення.  

А з 25 жовтня 2015 року було припинено й авіасполучення між Україною та Росією.

Олена Рощенко, УП

Теми: залізниця транспорт Росія
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