У ДТП в Росії загинули українці

У російському Новогороді 25 травня сталася дорожньо-транспортна пригода, в наслідок якої, за попередніми даними, загинули п'теро громадян України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Україні в Twitter.

"У результаті ДТП в Новгороді 25 травня загинули українці. Деталі уточнюються. Консул виїжджає в Новгородську область", - йдеться у повідомленні.

У результаті #ДТП #Новгород 25.05. загинули українці. Деталі уточнюються. Консул виїжджає в Новгородську область. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) May 25, 2017

Як повідомив "Укрінформу" офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, за попередньою інформацією генконсульства України у Санкт-Петербурзі, в ДТП під Новгородом у Росії загинули п'ятеро громадян України.

"Генеральне консульство України у Санкт-Петербурзі повідомляє, що ДТП сталося вранці 25 травня поблизу міста Великий Новгород, мінівен з українською реєстрацією зіткнувся з вантажівкою. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення загинуло п'ятеро громадян України", - сказав він.

Кирилич додав, що генконсульство у Санкт-Петербурзі вживає заходів для отримання повної інформації про ДТП від правоохоронних органів Російської Федерації.

При цьому російські ЗМІ повідомляють про шістьох загиблих українців у ДТП під Новгородом.

Українська правда