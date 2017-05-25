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В ДТП в России погибли украинцы

Четверг, 25 мая 2017, 10:56

В российском Новогороде 25 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительным данным, погибли пятеро граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"В результате ДТП в Новгороде 25 мая погибли украинцы. Детали уточняются. Консул выезжает в Новгородскую область", - говорится в сообщении.

Как сообщил "Укринформу" официальный представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, по предварительной информации генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, в ДТП под Новгородом погибли пять граждан Украины.

"Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге сообщает, что ДТП произошло утром 25 мая в районе города Великий Новгород, минивэн с украинской регистрацией столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, в результате столкновения погибли пятеро граждан Украины", - сказал он.

Кирилич добавил, что генконсульство в Санкт-Петербурге принимает меры для получения полной информации о ДТП от правоохранительных органов Российской Федерации.

При этом российские СМИ сообщают о шестерых погибших украинцах в ДТП под Новгородом.

Украинская правда

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Темы: ДТПчрезвычайное происшествиеРосcияжертвы
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