У Києві затримали на хабарі високопосадовця з Генпрокуратури

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Четвер, 25 травня 2017, 17:00

Співробітники СБУ спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі й затримали в столиці заступника начальника одного з управлінь ГПУ.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що прокурор вимагав від громадянина 3 тисячі доларів за те, щоб дати вказівку органам досудового розслідування активізувати слідчі дії у кримінальних провадженнях, в яких чоловік є потерпілим.

"Оперативники спецслужби затримали заступника начальника поблизу однієї з будівель прокуратури під час отримання всієї суми хабара", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

 
 

Як повідомлялося, 25 травня стало відомо, що співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі трьох посадовців Київської митниці. Вони вимагали 2,5 тисячі доларів від бізнесмена, який займається експортом товарів.

Українська правда

Теми: хабар Генпрокуратура СБУ
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