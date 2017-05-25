Журналісти знайшли лише 3,8 млрд з 10 повернутих, про які звітувала ГПУ

У Генпрокуратури немає якісної системи реального підрахунку збитків державного бюджету і повернутих грошей.

Про це заявили у четвер, презентуючи результати дослідження, журналіст Олекса Шалайський, нардеп Віктор Чумак і керівник Центру протидії корупції Дарина Каленюк.

Чумак розповів, що він звернувся із запитом і отримав від ГПУ судові рішення за 2016 рік.

"Розпочалася ця справа на початку цього року, коли в січні місяці ГПУ була розповсюджена інформація про те, що за позовом ГПУ на користь громадян та держави в 2016 році присуджено 15,5 млрд гривень. Реально повернуто за рік 9 млрд грн. Скасовано майже тисячу незаконних судових рішень, чим попереджено втрати держави на 2,3 млрд гривень", - сказав Чумак.

"На всіх виступах тоді генпрокурор Юрій Луценко повторював, що це повернуті живі, реальні гроші", - додав він.

Чумак розповів, що всі рішення суддів передав на підрахунок проекту "Наші гроші".

Шалайський розповів, що під час підрахунку вони "дуже лояльно ставилися до Генпрокуратури".

"Де можна було зарахувати їхній здобуток, ми там рахували, навіть якщо там були глибокі сумніви. Однак фінальною цифрою, що у нас вийшло, що підтверджено 3,8 млрд гривень з цієї десятки", - сказав він.

Шалайський розповів, що активісти спробували розібратися, яким чином ГПУ "наганяє ці суми (повернуті гроші – ред.)".

"Є три найбільших проблеми із цими пакунками (із рішеннями суддів – ред.). Перший, що повертаються гроші з бюджету у бюджет і це рахується прокурорами, що це повернення. Друга, що надувається, за рахунок нормативної оцінки землі. Третє, що прокуратура вступає в судовий процес тоді, коли вона взагалі там не потрібна. І на наше враження, вона вступає лише для того, щоб собі зробити планові надходження", - сказав він.

За його словами було опрацьовано 5600 судових рішень.

"Фіналом можна сказати, що системи реального підрахунку збитків державного бюджету в Генеральній прокуратурі не існує", - сказав Шалайський.

Олександр Шумілін, УП