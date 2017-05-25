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Журналисты нашли только 3,8 млрд из 10 возвращенных, о которых отчитывалась ГПУ

Четверг, 25 мая 2017, 17:12
Журналисты нашли только 3,8 млрд из 10 возвращенных, о которых отчитывалась ГПУ

У Генпрокуратуры нет качественной системы реального подсчета убытков государственного бюджета и возвращенных денег.

Об этом заявили в четверг, представляя результаты исследования, журналист Алексей Шалайский, нардеп Виктор Чумак и руководитель Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Чумак рассказал, что он обратился с запросом и получил от ГПУ судебные решения по 2016 год.

"Началась это дело в начале этого года, когда в январе месяце ГПУ была распространена информация о том, что по иску ГПУ в пользу граждан и государства в 2016 году присуждена 15,5 млрд гривен. Реально возвращено за год 9 млрд грн. Отменены почти тысячу незаконных судебных решений, чем предупреждено потери государства на 2,3 млрд гривен", - сказал Чумак.

"На всех выступлениях тогда генпрокурор Юрий Луценко повторял, что это возвращенные живые, реальные деньги", - добавил он.

Чумак рассказал, что все решения судей передал на подсчет проекта "Наши деньги".

Шалайский рассказал, что во время подсчета они "очень лояльно относились к Генпрокуратуре".

"Где можно было причислить их достижение, мы там считали, даже если там были глубокие сомнения. Однако финальной цифрой, что у нас получилось, что подтверждено 3,8 миллиона гривен из этой десятки", - сказал он.

Шалайский рассказал, что активисты попытались разобраться, каким образом ГПУ "нагоняет эти суммы (возвращены деньги - ред.)".

"Есть три крупнейших проблемы с этими пакетами (с решениями судей - ред.). Первый, возвращаются деньги из бюджета в бюджет, и это считается прокурорами, что это возврат. Вторая, надувается за счет нормативной оценки земли. Третье, что прокуратура вступает в судебный процесс тогда, когда она вообще там не нужна. И у нас впечатление, что она вступает только для того, чтобы себе сделать плановые поступления", - сказал он.

По его словам было обработано 5600 судебных решений.

"Финалом можно сказать, что системы реального подсчета убытков государственного бюджета в Генеральной прокуратуре не существует", - сказал Шалайский.

Александр Шумилин, УП

Темы: Генпрокуратураденьгибюджет
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