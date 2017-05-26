Красногорівку обстріляли з "Градів" – Аброськін
Бойовики так званої "ДНР" обстріляли житловий район у Красногорівці з "Градів".
Про це повідомляє начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook вранці 26 травня
"Бойовики розстріляли з "Градів" Красногорівку, район вулиці Ломоносова – "привітали" дітей із закінченням учбового року", – написав він.
Раніше українська сторона СЦКК заявила, що увечері 25 травня бойовики обстріляли житловий сектор Красногорівки з забороненої мінськими домовленостями зброї.
Село Красногорівка розташоване близько за 18 від Ясинуватої в Донецькій області.
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