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СЦКК: Бойовики обстріляли житловий сектор в Красногорівці

П'ятниця, 26 травня 2017, 00:15
СЦКК: Бойовики обстріляли житловий сектор в Красногорівці

Увечері 25 травня бойовики обстріляли житловий сектор Красногорівки з забороненої мінськими домовленостями зброї.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК

Кілька боєприпасів розірвалися поблизу місцевої лікарні і житлових будинків. Ніхто з хворих і медичного персоналу не постраждав, проте в будівлі вибиті шибки.

Відзначається, що найближчим часом лікарня змушена буде обмежити надання медичних послуг жителям Красногорівки і сусідніх населених пунктів.

"Такі злочини незаконних збройних формувань ОРДО свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, про відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення", - підкреслюється в повідомленні.

У штабі АТО повідомили, що станом на 00:05 26 травня обстріл Красногорівки триває.

Крім лікарні також пошкоджені навчальний корпус відокремленого підрозділу "Донецький технікум Луганського національного аграрного університету", а також два приватних будинки в одному з житлових масивів.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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