"Народний фронт" вслід за Омеляном хоче, щоб Балчун пішов у відставку
Фракція "Народний фронт" виступає за відставку керівника "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна.
Про це в кулуарах Ради заявив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, який розкритикував якість роботи Балчуна.
"Ми зможемо знайти нормального керівника в Україні, який би займався роботою, а не гастролями", - обурився він.
"Ми підтримуємо позицію нашого міністра, що пан Балчун має піти у відставку", - додав Бурбак.
Як відомо, Міністр інфраструктури Володимир Омелян, призначений до уряду за квотою НФ, вважає, що очільнику Укрзалізниці Войцеху Балчуну треба піти у відставку.
Міністр інфраструктури незадоволений роботою Балчуна і звинувачує керівництво "Укрзалізниці" в корупційній діяльності.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Гройсман підтримав голову "Укрзалізниці" в конфлікті з міністром інфраструктури.
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Роман Кравець, УП