Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Народний фронт" вслід за Омеляном хоче, щоб Балчун пішов у відставку

П'ятниця, 26 травня 2017, 11:16

Фракція "Народний фронт" виступає за відставку керівника "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна.

Про це в кулуарах Ради заявив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, який розкритикував якість роботи Балчуна.

"Ми зможемо знайти нормального керівника в Україні, який би займався роботою, а не гастролями", - обурився він.

"Ми підтримуємо позицію нашого міністра, що пан Балчун має піти у відставку", - додав Бурбак.

Як відомо, Міністр інфраструктури Володимир Омелян, призначений до уряду за квотою НФ, вважає,  що очільнику Укрзалізниці Войцеху Балчуну треба піти у відставку.

Міністр інфраструктури незадоволений роботою Балчуна і звинувачує керівництво "Укрзалізниці" в корупційній діяльності.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Гройсман підтримав голову "Укрзалізниці" в конфлікті з міністром інфраструктури.

Читайте також: Війна за інфраструктуру. Чому в Омеляна забрали "Укрзалізницю".

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Останні новини
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
Усі новини...
Реклама: