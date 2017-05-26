Балчун виступив за перетворення вокзалів у торгові центри

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П'ятниця, 26 травня 2017, 13:52

"Укрзалізниця" планує збільшити доходи за рахунок використання вокзалів і привокзальних територій в комерційних цілях.

Про це заявив глава правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун в інтерв'ю виданню LIGA.net.

За його словами, зараз в "Укрзалізниці" чекають рішення уряду, яке дозволить розпоряджатися майном.

"Потім ми зможемо цим керувати і позбавлятися від того, що нам не потрібно, але має цінність. За рахунок цього можна буде фінансувати наші інвестиції. Ми говоримо про перетворення наших вокзалів в торгові центри", - сказав він.

Разом з тим, Балчун визнав, що в Україні зробити це не так просто, як, наприклад, в Польщі, оскільки більшість вокзалів у великих містах - це пам'ятники архітектури.

"Але також є територія навколо них, яка може використовуватися у співпраці із зовнішніми партнерами, щоб, зберігаючи історичний характер будівель вокзалів, використовувати їх в комерційних цілях", - сказав Балчун.

Як відомо, міністр інфраструктури Володимир Омелян виступає за звільнення Балчуна.

Теми: Укрзалізниця транспорт
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