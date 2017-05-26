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Балчун выступил за превращение вокзалов в торговые центры

Пятница, 26 мая 2017, 13:52

"Укрзалізниця" планирует увеличить доходы за счет использования вокзалов и привокзальных территорий в коммерческих целях.

Об этом заявил глава правления "Укрзалізниці" Войцех Балчун в интервью изданию LIGA.net.

По его словам, сейчас в "Укрзалізниці" ждут решения правительства, которое позволит распоряжаться имуществом.

"Затем мы сможем этим управлять и избавляться от того, что нам не нужно, но имеет ценность. За счет этого можно будет финансировать наши инвестиции. Мы говорим о превращении наших вокзалов в торговые центры", - сказал он.

Вместе с тем, Балчун признал, что в Украине сделать это не так просто, как, к примеру, в Польше, поскольку большинство вокзалов в крупных городах - это памятники архитектуры.

"Но также есть территория вокруг них, которая может использоваться в сотрудничестве с внешними партнерами, чтобы, сохраняя исторический характер строений вокзалов, использовать их в коммерческих целях", - сказал Балчун.

Как известно, министр инфраструктуры Владимир Омелян выступает за увольнение Балчуна.

Темы: Укрзализныцятранспорт
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