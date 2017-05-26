Порошенко взяв участь у запуску нової української ракети
Президент Петро Порошенко взяв участь у випробуванні нової української ракети.
Про це повідомляється у Twitter президента.
"Щойно відбулося успішне випробування новітньої української ракети. Усі комплектуючі ракети вироблені в Україні. Це – наш спільний успіх!", - йдеться у повідомленні.
Щойно відбулося успішне випробуванням новітньої української ракети.— Петро Порошенко (@poroshenko) May 26, 2017
Усі комплектуючі ракети вироблені в Україні. Це – наш спільний успіх! pic.twitter.com/ya4STo9QZD
Водночас речник президента Святослав Цеголко у своєму повідомленні у Facebook зазначив, що випробовування відбулися "на одному з полігонів на півдні країни".
"З Одеси президент прибув на один з полігонів на півдні країни, де відбулися вдалі випробування високоточної керованої ракети українського виробництва. Дуже сильні враження", - зазначив Цеголко.
Українська правда
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