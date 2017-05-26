Порошенко взяв участь у запуску нової української ракети

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П'ятниця, 26 травня 2017, 17:02

Президент Петро Порошенко взяв участь у випробуванні нової української ракети.

Про це повідомляється у Twitter президента.

"Щойно відбулося успішне випробування новітньої української ракети. Усі комплектуючі ракети вироблені в Україні. Це – наш спільний успіх!", - йдеться у повідомленні.

Водночас речник президента Святослав Цеголко у своєму повідомленні у Facebook  зазначив, що випробовування відбулися "на одному з полігонів на півдні країни".

"З Одеси президент прибув на один з полігонів на півдні країни, де відбулися вдалі випробування високоточної керованої ракети українського виробництва. Дуже сильні враження", - зазначив Цеголко.

Українська правда

Теми: зброя
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