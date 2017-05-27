Кушнер хотів налагодити секретний канал зв’язку з Кремлем - WP

518 переглядів
0
Субота, 27 травня 2017, 02:52

Зять президента США Джаред Кушнер і посол Росії в США Сергій Кисляк обговорювали можливість створення секретного і безпечного каналу зв'язку між перехідною командою Дональда Трампа і Кремлем.

Про це з посиланням на американських чиновників, знайомих із даними розвідки, пише The Washington Post.

Згідно із перехопленими даними про комунікації росіян, Кисляк повідомив своєму керівництву в Москві, що під час зустрічі в Трамп Тауер 1 або 2 грудня зять на той час обраного президента США Трампа Кушнер запропонував використовувати засоби зв’язку російських дипломатів. Повідомляється також, що на цій зустрічі був присутній Майкл Флінн, який згодом був звільнений з посади радника президента США з питань нацбезпеки, через скандал про зв’язки з росіянами.

Білий дім визнав факт зустрічі лише в березні, применшуючи її значимість. Однак особи, які знайомі із обставинами, повідомляють, що ФБР вважає цю зустріч, а також іншу зустріч Кушнера з російським банкіром важливими для розслідування.

Згідно із повідомленням, Кисляк був шокований пропозицією дозволити американцям використовувати дипломатичні засоби зв’язку в російському посольстві або консульстві, тому що це становить загрозу безпеці Москви, так само як і команди Трампа.

Як повідомлялося, ФБР перевіряє зятя президента Дональда Трампа і одного з його старших радників Джареда Кушнера у справі про зв'язки з Росією.

Теми: Трамп США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АП Трампа: Санкції щодо Росії можемо хіба що посилити 26 травня 2017, 22:27
Make NATO great again: як Трамп домовлявся в Брюсселі про військовий бюджет для Альянсу 26 травня 2017, 13:04
Трамп не знає, чи підтримувати санкції проти Росії 26 травня 2017, 08:37
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Проект бюджету США на 2018 рік передбачає летальну зброю для України
Суд у Лондоні відклав винесення рішення у суперечці України та РФ щодо 3 млрд
Кабмін обрав свого аудитора НАБУ
Кабмін у п'ятницю може призначити аудитора НАБУ
Усі новини
Bla Bla Bar

Архітектор Сергій Махно – про свої улюблені київські заклади

Лайфхак

Як 30 днів пересуватися по місту тільки на велосипеді