ФБР перевіряє зятя Трампа у справі про зв'язки з РФ – ЗМІ
ФБР перевіряє зятя президента Дональда Трампа і одного з його старших радників Джареда Кушнера у справі про зв'язки з Росією.
Про це повідомили американські чиновники NBC News.
Слідчі вважають, що у Кушнера є значна інформація, яка відноситься до даного розслідування. Однак це не означає, що він є підозрюваним, і йому збираються висунути звинувачення.
Чиновники заявили, що Кушнер знаходиться не в тій категорії, як колишні помічники Трампа Пол Манафорт і Майкл Флінн, які формально вважаються суб'єктами розслідування.
Телеканал повідомляє, що невідомо, чи отримував Кушнер будь-які запити від федеральної влади з приводу розслідування. Також незрозуміло, що саме в діяльності Кушнера привернуло інтерес ФБР.
При цьому наголошується, що Кушнер, щонайменше, один раз в грудні зустрічався з послом Росії в США Сергієм Кисляком, а також з російським банкіром Сергієм Горьковим.
Кушнер в свою чергу заявив, що добровільно з'явиться до комітету з розвідки Сенату в рамках розслідування.
Кушнер є чоловіком дочки американського президента Іванки Трамп.