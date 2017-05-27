G7 пригрозила Росії додатковими санкціями через її дії в Україні

Лідери Групи семи не виключають додаткових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Україні.

Про це йдеться у підсумковій декларації саміту G7.

"Ми нагадуємо, що тривалість санкцій проти Росії чітко прив’язана до виконання нею своїх зобов’язань у рамках Мінських угод і її поваги до суверенітету України" - йдеться у документі.

"Санкції можуть бути згорнуті, якщо Росія виконає свої зобов’язання. Однак ми також готові в подальшому вживати додаткові заходи з метою збільшити фінансові втрати Росії, якщо її дії того вимагатимуть" - наголосили лідери Групи семи.

Лідери наголосили, що тривале рішення кризи в Україні вимагає виконання мінських угод всіма сторонами.

Крім того, G7 підтвердила свою відданість політиці невизнання анексії Криму і також повну підтримку незалежності, територіальної цілісності і суверенітету України.

Разом з тим, як наголосили лідери "сімки", попри розбіжності з Росією, вони виступають за її залученість у вирішення регіональних криз і спільних викликів.

Європейська правда