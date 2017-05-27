G7 пригрозила России дополнительными санкциями за ее действий в Украине

Лидеры Группы семи не исключают дополнительных санкций против России за ее агрессивные действия в Украине.

Об этом говорится в итоговой декларации саммита G7.

"Мы напоминаем, что продолжительность санкций против России четко привязана к выполнению ею своих обязательств в рамках Минских соглашений и ее уважению к суверенитету Украины", - говорится в документе.

"Санкции могут быть свернуты, если Россия выполнит свои обязательства. Однако мы также готовы в дальнейшем принимать дополнительные меры с целью увеличить финансовые потери России, если ее действия того потребуют" - подчеркнули лидеры Группы семи.

Лидеры подчеркнули, что длительное решение кризиса в Украине требует выполнение минских соглашений всеми сторонами.

Кроме того, G7 подтвердила свою приверженность политике непризнания аннексии Крыма и также полную поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.

Вместе с тем, как подчеркнули лидеры "семерки", несмотря на разногласия с Россией, они выступают за ее вовлеченность в решение региональных кризисов и общих вызовов.

Европейская правда