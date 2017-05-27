В Укрзалізниці розглядають дві причини зіткнення поїздів

602 перегляди
0
Субота, 27 травня 2017, 19:46

Комісія Укрзалізниці розглядає дві можливі причини, внаслідок чого трапилось зіткнення поїздів на Хмельниччині.

Про це повідомив голова наглядової ради Укрзалізниці Євген Кравцов, повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

"Наразі розглядаються дві версії. Перша – грубе порушення машиністом вантажного поїзда правил здійснення маневрових робіт, а саме, проїзд на заборонений сигнал. Друга – хибні дії чергового по станції, яка надала невірні інструкції машиністу локомотива", - зазначив Кравцов.

 
Dronarium

Також голова наглядової ради повідомив, що усі пасажири були застраховані та отримають відповідні компенсації, а Укрзалізниця візьме на себе витрати на лікування постраждалих.

 
Dronarium

Прес-служба також повідомляє, що пасажири, що перебували в поїзді, доставлені до місця призначення.

Як повідомлялося, 27 травня о 5:55 годині на ст. Нігин Хмельницької області сталося зіткнення пасажирського поїзда №139 Кам’янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. У результаті цієї транспортної події стався схід одного пасажирського вагона та локомотива. Легкі травми отримали 6 пасажирів, 4 з них діти.

Теми: Укрзалізниця
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Хмельниччині локомотив зіткнувся із пасажирським потягом: є травмовані 27 травня 2017, 10:03
Балчун про електрички: Вигідніше безкоштовно возити, ніж посилити контроль 26 травня 2017, 17:35
Балчун натякнув, що йому потрібно 5 років на ривок 26 травня 2017, 16:59
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У суботу поранено вже 8 бійців – штаб
G7 пригрозила Росії додатковими санкціями через її дії в Україні
У зоні АТО поранено двох військових
На Хмельниччині локомотив зіткнувся із пасажирським потягом: є травмовані
Усі новини
Напередодні безвіза

30 сервісів для бюджетних подорожей по Європі

Фестивальна історія

Як «Таврійські ігри» робили з Каховки музичну столицю