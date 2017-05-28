Трамп планує зміни в Білому домі через справу про зв'язки з РФ

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Неділя, 28 травня 2017, 05:30

Президент США Дональд Трамп і його радники, намагаючись стримати наростаючу кризу через справу про зв'язки з РФ, яка загрожує президентству, збираються зробити перестановки в команді і створити "військовий штаб" в Білому домі.

Про це пише газета The Washington Post з посиланням на кількох помічників і союзників Трампа.

Відзначається, що в Білому домі також планують набагато агресивніше боротися з витоками інформації про контакти колег Трампа, в тому числі його зятя і старшого радника Джареда Кушнера, з Росією.

Крім того, в Білому домі збирається переглянути спосіб спілкування з громадськістю. План передбачає, що Трамп буде проводити часті поїздки по всій країні, в ході яких буде спілкуватися зі своїми прихильниками. Також в Білому домі переглянуть хід і характер проведення брифінгів, що можливо зменшить в них роль прес-секретаря Шона Спайсера.

Газета пише, що можливо в команду Трампа будуть повернуті члени передвиборного штабу, серед яких екс-менеджер кампанії Корі Левандовскі, звільнений майже рік тому, і його зам Девід Боссі. Відзначається, що Боссі зробив своє ім'я в політиці за рахунок розслідувань про Біла і Хіларі Клінтон протягом 20 років.

Раніше, 27 травня, газета The Washington Post повідомила, що зять президента США Джаред Кушнер і посол Росії в США Сергій Кисляк обговорювали можливість створення секретного і безпечного каналу зв'язку між перехідною командою Дональда Трампа і Кремлем.

Теми: США Трамп
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