Кушнер хотів налагодити секретний канал зв’язку з Кремлем - WP

Зять президента США Джаред Кушнер і посол Росії в США Сергій Кисляк обговорювали можливість створення секретного і безпечного каналу зв'язку між перехідною командою Дональда Трампа і Кремлем.

Про це з посиланням на американських чиновників, знайомих із даними розвідки, пише The Washington Post.

Згідно із перехопленими даними про комунікації росіян, Кисляк повідомив своєму керівництву в Москві, що під час зустрічі в Трамп Тауер 1 або 2 грудня зять на той час обраного президента США Трампа Кушнер запропонував використовувати засоби зв’язку російських дипломатів. Повідомляється також, що на цій зустрічі був присутній Майкл Флінн, який згодом був звільнений з посади радника президента США з питань нацбезпеки, через скандал про зв’язки з росіянами.

Білий дім визнав факт зустрічі лише в березні, применшуючи її значимість. Однак особи, які знайомі із обставинами, повідомляють, що ФБР вважає цю зустріч, а також іншу зустріч Кушнера з російським банкіром важливими для розслідування.

Згідно із повідомленням, Кисляк був шокований пропозицією дозволити американцям використовувати дипломатичні засоби зв’язку в російському посольстві або консульстві, тому що це становить загрозу безпеці Москви, так само як і команди Трампа.

Як повідомлялося, ФБР перевіряє зятя президента Дональда Трампа і одного з його старших радників Джареда Кушнера у справі про зв'язки з Росією.