КНДР випробувала нову систему протиповітряної оборони

Північна Корея успішно випробувала нову систему протиповітряної оборони.

Про це повідомляє агентство KCNA.

За проведенням випробування спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.

За його словами, "ефективність системи зброї для виявлення та відстеження цілей значно покращилася, точність удару також збільшилася в порівнянні з минулим роком".

Він також зазначив, що деякі дефекти в системі ППО, виявлені в минулому році, були повністю виправлені.

Крім того, Кім Чен Ин розпорядився почати масове виробництво і розгортання таких систем по всій країні.